Власть 29 мая 2023, 17:59 Госдума обсудит денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе РИА «Новости»: Госдума рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю Unsplash

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Госдума рассмотрит законопроект президента Владимира Путина о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Рассмотрение вопроса включили в повестку Совет Думы. Обсуждение состоится на заседании 1 июня.

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Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 декабря 2003 года в Керчи. В документе отмечалось важное значение акватории для экономического развития двух стран. Президент России Владимир Путин поручил парламенту рассмотреть денонсацию договора об использовании Азовского моря 24 мая.

Парламент Украины разорвал договор о работе в Азовском море и Керченском проливе с Россией 24 февраля. За принятие этого решения проголосовали более 300 парламентариев.

Ранее сообщалось, что военные разминировали акваторию Азовского моря. Это позволило наладить перевозки в новые регионы России. Также российская авиация уничтожила основные части систем ПВО и мониторинга надводной обстановки украинской армии.