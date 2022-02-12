Госдума обсудит бесплатное пребывание родителей в больницах с детьми-инвалидами

Родителям детей-инвалидов, которые лечатся в стационарах, могут разрешить бесплатно находиться в больнице вместе с ребенком. Такой законопроект обсудят в Госдуме, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Болезнь ребенка — самый непростой период для родителей, и еще хуже, если он попал в больницу, отметил Володин.

«В понедельник на заседании Совета Думы обсудим еще одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причем пребывание будет бесплатным», — написал Володин.

Часто ребенку нужно длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы быть рядом. И поддержка и помощь близких особенно нужна в такой ситуации детям-инвалидам, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что за последние годы уже приняли законы, которые помогают мамам и папам не разлучаться с детьми на период лечения. Теперь разрешено бесплатно находиться в больнице с ребенком до четырех лет, а также с более старшими детьми по медицинским показаниям. А родственникам разрешили находиться со своими близкими в реанимации, что касается пациентов всех возрастов.

Ранее в Госдуме предложили оставить льготы и субсидии только для бедных россиян.