Госдума обязала зарубежные компании переоформить лицензии на недра

Госдума приняла проект закона, который в числе прочего устанавливает запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Зарубежные организации должны переоформить все на российских юридических лиц.

Согласно документу, пользователями российских недр могут быть лишь юридические лица, которые оформлены в соответствии с законодательством России, а также индивидуальные предприниматели, имеющие российское гражданство. Основанием для досрочного прекращения лицензии будет являться невыполнение условий обязательного перехода права пользования участками недр и переоформления лицензии. Об этом написало РИА «Новости».

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Роснедра в течение 30 дней после этого обязаны уведомить иностранные компании о необходимости перехода права пользования участком недр к российскому юрлицу.

После получения уведомления иностранное юридическое лицо в течение 90 дней должно создать российское юридическое лицо, если ранее его не было. Если у иностранной компании было нескольких российских юрлиц, то право пользования недрами переходит к лицу с большей ее долей в уставном капитале. Если же доли были равны у нескольких юрлиц, то к одному из них при письменном согласии других.