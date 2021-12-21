Госдума намерена выяснить, почему из России вывозится все золото

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал поручение выяснить, почему из России вывозится все добытое на ее территории золото.

Об этом он заявил во время пленарного заседания Думы, попросив сделать протокольное поручение к Центральному банку.

Возражений у депутатов это предложение не вызвало.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что за период с января по октябрь из России было вывезено 240,5 тонн золота. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Минфин уточнил, что за девять месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. 12,55 тонн было добыто попутным способом, а 25,2 тонн — на вторичном производстве.

Октябрь стал рекордным месяцем в 2021 году по экспорту золота, всего за границу отправилось 32,9 тонны драгметалла.

В основном золото отправляется в Лондон, который признан основным местом по торговле драгоценными металлами. В октябре Британия получила 30,3 тонны российского золота с общей стоимость 1,7 миллиарда долларов.