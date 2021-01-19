Госдума начала первое заседание весенней сессии. Она станет последней для этого созыва

Депутаты Госдумы вернулись после новогодних каникул и открыли первое пленарное заседание весенней сессии. Официально об открытии десятой сессии нижней палаты российского парламента объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Уважаемые коллеги, десятая весенняя сессия 2021 года объявляется открытой», — сказал он.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, сегодня на рассмотрение вынесут президентские поправки в Семейный кодекс, о приоритете норм Конституции России над международным правом и другие законопроекты.

Весенняя сессия Госдумы продлится до начала июля после чего депутаты отправятся на работу в регионы.



Это последняя сессия нижней палаты парламента этого созыва. Осенью россиянам предстоит выбрать новых депутатов.