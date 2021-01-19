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    19 января 2021, 12:50

    Госдума начала первое заседание весенней сессии. Она станет последней для этого созыва

    Анатолий Минкин

    Депутаты Госдумы вернулись после новогодних каникул и открыли первое пленарное заседание весенней сессии. Официально об открытии десятой сессии нижней палаты российского парламента объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
    Госдума начала первое заседание весенней сессии. Она станет последней для этого созыва

    «Уважаемые коллеги, десятая весенняя сессия 2021 года объявляется открытой», — сказал он.

    Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, сегодня на рассмотрение вынесут президентские поправки в Семейный кодекс, о приоритете норм Конституции России над международным правом и другие законопроекты.

    Весенняя сессия Госдумы продлится до начала июля после чего депутаты отправятся на работу в регионы.

    Это последняя сессия нижней палаты парламента этого созыва. Осенью россиянам предстоит выбрать новых депутатов.