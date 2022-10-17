Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов | 360°

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Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов

Сенатор Клишас не поддержал законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов

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Члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили отменить отсрочку от частичной мобилизации для сенаторов и депутатов Госдумы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале скептически прокомментировал эту идею.

«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю», — написал он.

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Однако фракция уже внесла такой законопроект в Госдуму. Депутат Сергей Миронов сообщил об этом в своем Telegram-канале и заявил, что отсрочку политикам должны давать на общих основаниях. Кроме того, справедливороссы предложили в первоочередном порядке призывать бойцов Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ, военной прокуратуры, Следкома России, воинских подразделений пожарной службы, уволенных с военной службы в запас.

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При этом депутаты хотят расширить список тех, кому положена отсрочка. Включить в него, например, школьных учителей, членов семей погибших военных, солдат, которые проходят альтернативную военную службу, а также всех ограниченно годных по состоянию здоровья, но только на год.

Совет Федерации РФ

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

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