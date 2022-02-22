Госдума максимально быстро начнет ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР

Государственная дума РФ готова в максимально короткие сроки начать процесс ратификации соглашений, которые были подписаны в понедельник, 21 февраля, президентом России Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, его слова привел ТАСС.

«После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации», — сказал депутат.

Он добавил, что признание независимости самопровозглашенных республик оказалось единственно возможным шагом со стороны РФ в сложившейся ситуации.

«Признание независимости ДНР и ЛНР — единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта», — отметил он.

По словам Слуцкого, таким образом РФ спасает «сограждан от геноцида». Депутат назвал признание независимости республик «историческим моментом» и добавил, что «России просто не оставили выбора».

Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это произошло на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины и сообщений о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ.