Власть 05 декабря 2023, 18:32 Госдума лишила мандата самого богатого депутата-коммуниста Госдума досрочно прекратила полномочия самого богатого депутата от КПРФ Блоцкого РИА «Новости»

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Постановление о прекращении полномочий со вторника, 4 декабря, депутата от фракции КПРФ Владимира Блоцкого приняли большинством голосов в Госдуме. Как сообщило РИА «Новости», бывший народный избранник направил письмо о сдаче мандата.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича <…> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — указали в тексте постановления.

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Блоцкий прославился тем, что оказался самым богатым депутатом Госдумы. В опубликованной декларации за 2021 год говорится, что он заработал более 3,5 миллиарда рублей. Это в 12 раз больше, чем годом ранее и самый большой доход среди всех депутатов.

Среди имущества бывшего депутата — девять земельных участков, четыре жилых дома, три квартиры, одна квартира в долевой собственности и два машино-места. Крупным рантье оказалась и супруга бывшего народного избранника. На ее балансе оказались два дома, четыре квартиры, три места для парковки машин и два земельных участка.

Кроме того Владимир Блоцкий владеет жилым домом площадью в 312 квадратных метров в Великобритании.