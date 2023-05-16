Важное 16 мая 2023, 12:47 Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе Спикер ГД Володин заявил о денонсировании Договора об обычных вооруженных силах в Европе РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы объявили недействительным Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе», — написал он.

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По его словам, одержимые построения однополярного мира ЕС и США продвигали НАТО на восток и таким образом разрушили глобальную систему обеспечения безопасности. Володин напомнил, что при создании Североатлантического альянса страны говорили о его необходимости для оборонительных целей.

«На деле блок оказался волком в овечьей шкуре», — отметил спикер Госдумы.

НАТО нападал на такие страны, как Югославия, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию. По мнению Володина, сейчас блок занят накачиванием Украины оружием, также он дестабилизирует ситуацию в мире для сохранения собственной гегемонии. Североатлантический альянс провоцирует глобальную катастрофу, заключил представитель нижней палаты парламента.

ДОВСЕ подписали в ноябре 1990 года 16 стран -участников НАТО. В частности, речь идет о США, Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Канаде. Кроме того, своими подписи на документе поставили представители государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД), то есть СССР, Болгария, Польша, Чехословакия и Венгрия. Соглашение начало действовать 9 ноября 1992 года.