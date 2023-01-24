Власть 24 января 2023, 12:56 Госдума дала важное уточнение по поправкам о проезде через границу Депутат Москвичев: бронировать дату проезда через границу предложат только для грузовиков РИА «Новости»

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Предложенные поправки, обязывающие автомобилистов бронировать дату и время пересечения границы, коснутся только грузовиков, которые занимаются коммерческими перевозками. Об этом рассказал РБК автор законопроекта, руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

По его словам, информационную систему для резервирования даты и времени выезда уже создали и запустят в случае вступления соответствующего закона в силу. Предполагается, что водитель грузовика будет вбивать сведения в приложение и сможет проехать через границу по отдельной полосе не более чем за 20 минут.

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Москвичев считает, что поправки помогут устранить пробки, которые порой растягиваются на 10–15 километров.

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Изменения могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.