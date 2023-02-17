Власть 17 февраля 2023, 12:07 Госдепартамент США профинансирует работу с лидерами мнений в Казахстане

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Власти США планируют выделить денежные средства на работу с лидерами мнений и инфлюенсерами в Казахстане. Об этом сообщил RT.

Такую меру будут курировать специалисты посольства США в Казахстане в рамках программы малых грантов. Инициатива предполагает активное участие гражданского общества и независимых СМИ в формировании и развитии «сильных демократических институтов», а также в укреплении потенциала в сфере экологии.

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Отмечается, что сумма грантовой поддержки для каждого участника будет составлять от 10 до 50 тысяч долларов.

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