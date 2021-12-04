Госдеп заявил, что США и Россия достигли прогресса по вопросам дипломатических виз

США и Россия достигли прогресса по вопросам, касающимся дипломатических виз. Это поможет, по мнению Госдепа, установить более стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента Штатов, при этом уточнили, что США продолжает обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам.

«Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — сказал собеседник.

Он надеется, что подход США поможет восстановить численность сотрудников дипломатических представительств. Это поможет облегчить постепенное восстановление дипломатических миссий между странами.

«Как мы уже говорили, дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», — добавил он.