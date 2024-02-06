Власть 06 февраля 2024, 00:59 Госдеп США резко ответил на вопрос о крушении Ил-76 Госдеп США не стал комментировать данные о крушении Ил-76 с украинскими пленными РИА «Новости»

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Зампредставителя американского Госдепартамента Ведант Патель резко отреагировал на вопросы корреспондента о расследовании США теракта против российского Ил-76. Об этом сообщило РИА «Новости».

Когда Пателю задали вопрос во время брифинга, он не стал прямо отвечать на него. Вместо этого мужчина спросил у журналиста, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

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Представитель Госдепартамента не стал комментировать само крушение самолета. По его словам, об этом должны говорить партнеры США на Украине.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский решил обвинить в авиакатастрофе с Ил-76 главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким образом политик захотел уйти от ответственности, прикрывшись просьбой об отставке главнокомандующего.