Госдеп: США поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования
Американский Госдеп обнародовал документ, в котором говорится, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины — это сдерживающий фактор против дальнейшей «агрессии» со стороны Москвы. Об этом сообщил RT.
ИА Nation News отметило, что поддержка энергетической независимости Украины от «российского доминирования» выразилась в санкциях США против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В конце прошлого года Украина, Россия и Еврокомиссия подписали протокол, который предусматривает заключение транзитного договора сроком на пять лет, выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов Киеву и отказ сторон от взаимных претензий.