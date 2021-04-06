Госдеп призвал Россию воздержаться от эскалации на границе с Украиной

США считают достоверными сообщения о передвижениях российских военных в Крыму и других пограничных с Украиной регионах. И призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации», заявил Reuters представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее НАТО выразило обеспокоенность тем, что Россия, как указали в альянсе, занимается наращиванием военной мощи на восточной границе с Украиной.

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации», — сказал Прайс.

Также, по его словам, США дали понять Украине, что поддерживают ее «перед лицом запугивания и агрессии».

На днях президент США Джо Байден впервые позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Байден «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму», сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял позднее, что Россия «не представляет угрозу ни для одной страны мира», включая Украину.

А российская армия, по словам Пескова, продвигается по территории страны «в тех направлениях, в которых считает нужным».