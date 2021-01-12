Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал пакет распоряжений правительства, касающийся сокращения численности исполнительной власти. Установленная новая численность центральных аппаратов и территориальных подразделений министерств (ФОИВ) на 32 тысячи человек меньше предыдущей.

По данным газеты «Коммерсант», в центральных аппаратах будет сокращена 741 штатная единица. Лишатся кресел 36 замруководителей, а также 74 глав структурных подразделений.

Речь идет не столько о сокращении, сколько о структурном изменении почти всех подразделений исполнительной власти. Обслуживающим подразделениям ФОИВ запретят иметь более 30% численности ФОИВ. Появились также критерии минимальной численности отделов и департаментов.

Исключение сделано для Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. В этих ведомствах оптимизация численности сотрудников начнется 1 октября.

Сокращение штатов Минцифры, Минстроя и Ростуризма пройдет в особом порядке. Структура аппарат правительства (1792 человека) даже несколько увеличится по рекомендациям экспертов по госуправлению.

По данным издания, на месте укрупненных департаментов будут созданы профильные, чтобы крупные министерства получили зеркальное отражение в аппарате в виде отдельного департамента.

Небольшие профильные структуры склонны к сетевому и горизонтальному взаимодействию, которое для реализации принципов доказательной политики важнее сохранения вертикали власти. Эксперты считают, что таким образом повысится приспособленность структур для исполнения в срок поручений президента.

С предложением начать оптимизацию штата госслужащих Мишустин выступил 16 ноября 2020 года. По его словам, тянуть с этим процессом больше невозможно. Предполагается, что под сокращение попадут 5-10% служащих. В том числе, за счет вакантных должностей.