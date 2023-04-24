Власть 24 апреля 2023, 22:30 «Горжусь им». Песков рассказал, почему его сын выбрал службу в ЧВК «Вагнер» Песков рассказал, почему его сын выбрал службу в ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Добровольцев направляют в разные подразделения, которые участвуют в спецоперации на Украине, но все делают свое дело. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу выбора его сына Николая в пользу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек», — сказал представитель Кремля.

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Также Песков напомнил, что в спецоперации задействованы многие батальоны.

«Там есть добровольческие отряды, которые работали на протяжении восьми лет, которые вступили затем в состав Вооруженных сил, там есть и министерство обороны, там есть и другие батальоны. И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все вместе они делают героическое дело», — добавил он.

По словам пресс-секретаря президента России, он гордится своим сыном.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай действительно участвовал в специальной военной операции. По его словам, ранее Николай отслужил в Вооруженных силах России.