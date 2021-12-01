«Горжусь, что стоял у истоков». Воробьев поздравил «Единую Россию» с 20-летием

Партия «Единая Россия» сформировалась ровно 20 лет назад — 1 декабря 2001 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллег с праздником и пожелал им продолжать двигаться только вперед.

«Для меня это очень важный праздник: горжусь тем, что стоял у истоков партии и прошел вместе с ней весь этот путь. Было сделано многое, а предстоит еще больше! Мы сильны тогда, когда есть взаимопонимание, когда умеем объединяться — несмотря на то, что работаем на разных территориях со своими сложностями», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что именно эти качества всегда отличали «Единую Россию» от других партий.

В рамках празднования юбилея партии состоялась международная конференция «Глобальные вызовы ХХI века: межпартийное измерение», которую организовала «Единая Россия». В ней приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также представители 30 политических партий из разных стран мира.

Во время своего выступления Дмитрий Медведев призвал участников конференции к более активному взаимодействию по линии политических партий. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления справедливой системы международных отношений.

Медведев уточнил, что «безопасная и благополучная жизнь народов — главная цель, которая стоит перед любой ответственной политической силой». Он заверил, что этот подход в полной мере относится к «Единой России», которая следует указанному принципу и смогла стать ведущей политической силой в России.