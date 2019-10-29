Горнолыжный курорт организуют на Ай-Петри в Крыму

Исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что исследование местности проведет одна из российских компаний, у которой есть полномочия по сертификации горнолыжных трасс. Об этом он заявил на IX туристском форуме «Открытый Крым».

«Так, чтобы это исследование было уже официальным, со всеми лицензиями, чтобы понимать, есть ли климатические природные возможности для организации горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и Чатыр-Даг», — объяснил он.

Вадим Волченко добавил, что в настоящее время нет ни одного исследования климатической пригодности гор Крыма для организации горнолыжных курортов. По его словам, проект будет создан после официального подтверждения природных возможностей на территории полуострова.