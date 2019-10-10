Стариков напомнил, что Штаты пришли на Ближний Восток давно, и уходить оттуда не собираются.

Исходя из этого, специалист заметил, что заявление Трампа — это «тактические слова в рамках уже начавшейся избирательной кампании», а не изменение стратегии США, как может показаться на первый взгляд.

Политик выразил уверенность, что Вашингтон продолжит свое присутствие в регионе, а Трамп на этом фоне предпримет попытку вновь победить в президентской гонке.

«Под видом предвыборной риторики мы видим всего лишь заворачивание горькой американской концепции в новую красивую упаковку», — указал эксперт.