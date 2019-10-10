  • «Горькая концепция в красивой упаковке». Стариков — о словах Трампа про самую ужасную ошибку США

    10 октября 2019, 11:10

    Артур Блянихов

    Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков обсудил с радио Sputnik слова президента США Дональда Трампа о том, что самой ужасной ошибкой Вашингтона является приход в Ближневосточный регион.

    Стариков напомнил, что Штаты пришли на Ближний Восток давно, и уходить оттуда не собираются.

    Исходя из этого, специалист заметил, что заявление Трампа — это «тактические слова в рамках уже начавшейся избирательной кампании», а не изменение стратегии США, как может показаться на первый взгляд.

    Политик выразил уверенность, что Вашингтон продолжит свое присутствие в регионе, а Трамп на этом фоне предпримет попытку вновь победить в президентской гонке.

    «Под видом предвыборной риторики мы видим всего лишь заворачивание горькой американской концепции в новую красивую упаковку», — указал эксперт.