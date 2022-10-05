Горячая линия по вопросам отопления открылась в Кургане | 360°

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Горячая линия по вопросам отопления открылась в Кургане

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Администрация Кургана заявила, что жители города смогут пожаловаться на отопление. Для этого появилась горячая линия, сообщило агентство Ura.ru.

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана проведет прямой провод с населением по вопросам запуска тепла», — уточнили в мэрии.

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Задать вопросы можно будет 6 октября с 16:00 до 18:00 по местному времени. Для этого следует позвонить по номеру 42-85-00, заключили в администрации.

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Курган

Отопление

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