Горячая линия по вопросам отопления открылась в Кургане | 360°

Власть 05 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Горячая линия по вопросам отопления открылась в Кургане

Читать 360tv в

Администрация Кургана заявила, что жители города смогут пожаловаться на отопление. Для этого появилась горячая линия, сообщило агентство Ura.ru.

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана проведет прямой провод с населением по вопросам запуска тепла», — уточнили в мэрии.

Реклама

Задать вопросы можно будет 6 октября с 16:00 до 18:00 по местному времени. Для этого следует позвонить по номеру 42-85-00, заключили в администрации.

Реклама

0 0 0 0 0 0