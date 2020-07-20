«Горилки много приняли»: в Совфеде ответили на украинское исследование о «тайном оружии России»
«Те, кто выдал эту новость, вчера горилки много приняли — все-таки выходной день был. Выдают какие-то новости несусветные», — заявил сенатор.
Владимир Джабаров назвал вышедший материал стандартной практикой украинских властей, которые всегда и везде ищут врага в лице России.
«Отвлекают внимание своего народа от внутренних проблем», — пояснил сенатор.
Так он отреагировал на статью в журнале «Черноморская безопасность» о российской подводной системе отслеживания вооружения противника.
В вышедшем материале украинские авторы отметили, что Россия создает плацдарм для «тотального контроля над Черным морем». В частности, оборудование отслеживания вражеского вооружения уже стоит на газопроводе «Турецкий поток».
По словам одного из авторов материала, бывшего руководителя Военно-морских сил Украины Сергея Гайдука, российские военные развернули в акватории моря около побережья Сочи гидроакустические станции для того, чтобы отслеживать корабли. Кроме того, по его словам, на мысах Тарханут и Херсонес в Крыму в ближайшее время появятся электромагнитные радары, способные выявлять объекты на море на расстоянии до 30 километров.