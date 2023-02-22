Власть 22 февраля 2023, 16:25 «Гордимся мужеством бойцов». Путин выступил на концерте в «Лужниках» к 23 Февраля Президент Путин: защитниками Отечества можно назвать всех, кто защищает интересы России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступил на концерте в «Лужниках» ко Дню защитника Отечества. Он призвал страну поддержать мужественных бойцов, которые сражаются «на наших исторических рубежах».

«Сегодня в рамках СВО мы здесь с вами собрались на праздничное мероприятие, но я знаю, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сейчас стоят с нами, они сражаются героически и храбро. Гордимся ими», — подчеркнул глава государства и призвал трижды прокричать «ура» в их честь.

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Путин добавил, что бойцы должны услышать это приветствие — «их поддерживает вся страна». Каждый, кто это делает. в определенной степени тоже защитник Отечества, заметил президент.

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«Это и медработники, которые помогают бойцам встать на ноги, и врачи, и медсестры, и нянечки, и работники оборонки, транспорта. Это все те, кто пришел поддержать бойцов, спасибо. Это даже дети, которые пишут письма в поддержку бойцов», — перечислил Владимир Путин.

Он добавил, что все защищающие интересы людей и культуры, языка, территорий России, весь ее народ — защитники Отечества.

«Низкий всем поклон, поздравляю вас с наступающим праздником — Днем защитника Отечества», — закончил президент, и зазвучал гимн страны.

После этого Путин резюмировал: «Когда мы вместе, нам нет равных».