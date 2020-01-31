Горбачева посчитали виновным в расширении НАТО

Официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe отметил, что Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись закрепить обещания. Депутат назвал это «непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве».

По мнению Ноя, обещания не расширяться дальше Германии после восстановления ее единства были нарушены еще в 1999 году. Тогда Североатлантический альянс начал принимать новых членов по принципу «открытых дверей», и его расширение продолжается до сих пор.

Статья посвящена предстоящим учениям НАТО «Защитник Европы 2020», которые пройдут весной. Ной отметил, что по сценарию угроза исходит от России, однако на самом деле «агрессором» является именно НАТО. Депутат подчеркнул, что Москва придерживается оборонительной позиции.

Маневры «Защитник Европы 2020» станут самыми крупными учениями за 25 лет. В них примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Логистическим центром станет Германия, военных отправят в Бельгию, Францию, Нидерланды, а затем перебросят в Польшу и страны Балтии. Один из эпизодов учений — воздушный десант США в Литве, Польше и Грузии.