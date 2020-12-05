Горбачева перестали навещать внуки

Горбачев живет один в служебном доме, предоставленном государством до конца жизни. Здание находится под охраной, окружено высоким забором.

В фильме бывший руководитель СССР признался, что внуки не ходят к нему в гости. При этом сам он находится не в лучшей физической форме. Горбачев с трудом встает с кресла, а передвигается с помощью специального приспособления. Чтобы добраться до второго этажа, он пользуется лифтом. В противном случае дорога в спальню займет у него час.

Дочь и две внучки Горбачева живут в Германии, в Россию не приезжают. Сам 89-летний политик не в состоянии куда-либо поехать.

Режиссер Виталий Манский показал документальный фильм «Горбачев. Рай» на открытии Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». В киноленте показано, что 2020 год Горбачев встретил в квартире своего помощника.

Палажченко фильм еще не смотрел фильм, но год назад участвовал в его подготовке. Также помощник политика рассказал, что Горбачев находится на самоизоляции. Именно поэтому родные не навещают его.

«Что касается родственников, он сам с ними постоянно общается по телефону. А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому», — объяснил Палажченко.

Он уверен, что как только ситуация с пандемией изменится, родственники Горбачева приедут. Тем более в марте бывший президент СССР отметит 90-летие.