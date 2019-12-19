Горбачева доставили в больницу с воспалением легких

О самочувствии 88-летний политик рассказал сам.

«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», — отметил Горбачев.

В апреле 2011 года Горбачев перенес сложную операцию на позвоночнике в Германии, в клинике Schön Klinik München Harlaching в Мюнхене. В 2014-м политик попал в Центральную клиническую больницу. По словам Горбачева, «его состояние в последнее время ухудшилось». Однако через несколько дней его выписали. В мае 2015 года Горбачева госпитализировали в Москве.

Горбачев был Генеральным секретарем ЦК КПСС в период с 11 марта 1985 по 24 августа 1991 года и президентом СССР с 15 марта 1990 по 25 декабря 1991 года. Именно он впервые произнес слово «перестройка» на выступлении в Ленинграде.