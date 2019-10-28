Горбачев признал, что Путину от предшественника достался хаос

Экс-президент СССР Михаил Горбачев опубликовал новую книгу «Что поставлено на кару: будущее глобального мира». Издание поступило в продажу 28 октября.

Выдержки из новой книги Горбачева привело издание РБК. В одной из глав он признался, что нынешнему президенту России Владимиру Путину от предшественника достался хаос.

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«Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по „учебнику демократии“, чтобы найти выход из почти катастрофического положения. <…> Президент страны не мог не пойти на решительные шаги. Часть общества отнеслась к ним критически, некоторые из них воспринимались как авторитарные», — написал Михаил Горбачев.

Он добавил, что довольно быстро общество заметило, что обстановка в стране начала меняться к лучшему. Экс-президент Советского союза подчеркнул, что если цель нынешней власти является сильная современная демократия, то он готов поддерживать Путина, при этом не соглашаясь с его отдельными шагами и решениями.

По мнению Горбачева над человечеством нависли две глобальные угрозы — опустошительная война, с применением оружия массового поражения и экологическая катастрофа. Причем, последнюю решить одной стране не удастся.

«Глобальные экологические угрозы <…> невозможно устранить в национальных рамках и зачастую даже на основе существующих форм международного сотрудничества. По сути, глобальные риски — это выражение новой формы глобальной взаимозависимости. Они требуют новых форм международного взаимодействия», — предположил Горбачев.