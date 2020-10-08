Горбачев ответил на вопрос о возможности возрождения СССР

Он оценил вероятность воссоединения бывших советских республик. Как считает государственный деятель, в настоящий момент субъекты растеряли политический опыт, сообщило радио «Говорит Москва».

«На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный», — поделился мнением экс-глава СССР.

Горбачев подчеркнул что для появления более четкой картины должно пройти еще много времени. Помимо прочего, он выразил негодование по поводу неопределенных отношений с Белоруссией.