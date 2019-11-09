Горбачев отказался жалеть о перестройке

Бывший президент Советского Союза заявил, что считает одним из главных достижений новое внешнеполитическое мышление, ведь именно оно привело к ядерному разоружению, а также к приходу в страну свободы выбора.

«Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — подчеркнул он.

Горбачев также признал, что у руководства страны случались промахи и ошибки. Тем не менее СССР стал избавляться от тоталитарной системы власти с помощью тех реформ, которые начались при Горбачеве.

Бывший лидер страны также заявил, что причиной распада СССР и завершения перестройки стали организаторы путча, который состоялся в августе 1991 года.

Горбачев также заявил, что считает объединение Германии одним из важнейших дел за свою карьеру политика. Ранее, 2 ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что одной из причин объединения ФРГ и ГДР, которое состоялось 3 октября 1990 года, стала политика, начатая бывшим лидером СССР.