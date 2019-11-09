  • Горбачев отказался жалеть о перестройке

    09 ноября 2019, 18:47

    Нина Петлинова

    Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о том, что начал перестройку. Об этом он заявил по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, которая отмечается 9 ноября. Его слова процитировало немецкое издание Spiegel в пятницу, 8 ноября.
    Горбачев отказался жалеть о перестройке

    Бывший президент Советского Союза заявил, что считает одним из главных достижений новое внешнеполитическое мышление, ведь именно оно привело к ядерному разоружению, а также к приходу в страну свободы выбора.

    «Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — подчеркнул он.

    Горбачев также признал, что у руководства страны случались промахи и ошибки. Тем не менее СССР стал избавляться от тоталитарной системы власти с помощью тех реформ, которые начались при Горбачеве.

    Бывший лидер страны также заявил, что причиной распада СССР и завершения перестройки стали организаторы путча, который состоялся в августе 1991 года.

    Горбачев также заявил, что считает объединение Германии одним из важнейших дел за свою карьеру политика. Ранее, 2 ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что одной из причин объединения ФРГ и ГДР, которое состоялось 3 октября 1990 года, стала политика, начатая бывшим лидером СССР.