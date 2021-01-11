Горбачев назвал ООН «главным детищем» победы во Второй мировой войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал ООН главным детищем победы над фашизмом. Он призвал страны не только беречь и развивать, но и реформировать организацию, чтобы адаптировать ее к современному миру и произошедшим в нем изменениям.

Об этом Горбачев рассказал РИА «Новости».

«Это главное детище Победы. ООН надо беречь, развивать и, конечно, реформировать, адаптировать к изменениям, которые произошли в мире. Но для этого нужно восстановить доверие между ведущими державами», — подчеркнул он.

Бывший президент СССР также прокомментировал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Юбилей ее окончания отмечали в 2020 году. Горбачев отметил, что Россия, по его мнению, достойно отметила годовщину, несмотря на сложности, которые вызвала пандемия коронавируса. Страна напомнила об уроках войны, об основах послевоенного устройства мира.

Горбачев отметил, что в 2020 году на международной арене произошли масштабные изменения — они связаны как с пандемией, так и с рядом других причин. Он подчеркнул, что его беспокоит ситуация в Белоруссии и Киргизии, и назвал происходящее «трудностями перехода к демократии». При этом он добавил, что не нужно вмешиваться во внутреннюю политику стран — они должны сами разобраться и решить эти проблемы.