Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2» Подробнее

«Если посмотреть на те планы, которые озвучивала Варшава год назад, то, в общем-то, гора родила увесистую, но все-таки мышь, потому что нынешнее увеличение контингента (до пяти с половиной тысяч военнослужащих — прим. ред.) — это все-таки не тот «форт Трамп», о котором господин Дуда рассказывал в прошлом году», — напомнил историк.

По его мнению, рассказы о том, что расширение военного сотрудничества межу США и Польшей не направлено против России, представляют собой «плохо завуалированную ложь».

Что касается конкретно Варшавы, то Борисенок заметил, что «игра идет на своего избирателя», и будет интересно, как соглашение с американцами отразится на итогах выборов, которые состоятся меньше чем через месяц.