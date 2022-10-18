Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube | 360°

Власть 18 октября 2022, 11:33 Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube Google заявил о блокировке аккаунтов Совета Федерации на YouTube unsplash

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YouTube-аккаунты Совета Федерации (СФ) и телеканала «Вместе-РФ» попали под блокировку со стороны компании Google. Об этом сообщили в Telegram-сообществе ведомства.

Google заблокировал аккаунты СФ в YouTube. На каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео», — сообщили представители Совфеда.

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По их словам, всю информацию с этих сообществ попросту стерли и не оставили шанса на восстановление. Также сотрудники ведомства привели слова представителей Google. Те заявили, что блокировка аккаунтов соответствует правилам площадки. По их словам, мера связана с ограничением экспорта и применения санкций.

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Сотрудники СФ заявили, что ведомство и телеканал развивали свои YouTube-аккаунты более восьми лет. Пользователи площадки могли с их помощью наблюдать за заседаниями сенаторов — как общими, так и в рамках различных комитетов, конгрессов и форумов. Также в этих сообществах публиковали комментарии членов СФ по актуальным вопросам. Кроме того, в этих аккаунтах размещали познавательные программы об истории России.