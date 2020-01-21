Голосовать или нет? Все, что нужно знать о предложенных Путиным поправках в Конституцию

Поправки затронут утверждение некоторых высших должностных лиц, государственные органы и срок президентства.

Реформа высших госорганов

Для начала, россиянам предлагают новый орган государственной власти — Государственный совет. Сейчас это совещательный орган без властных полномочий, то есть его решения не обязательны к исполнению. Он состоит из нескольких десятков высших государственных чинов, таких как председатели двух палат Федерального Собрания, главы регионов, главы основных думских фракций и так далее.

Путин предложил перевести Госсовет в статус законодательного органа. Предполагается, что он поможет сделать работу между выборными и назначаемыми чиновниками более тесной и продуктивной. Они будут определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты социально-экономического развития России. Только формировать Госсовет будет президент.

Далее Путин предложил скорректировать некоторые положения, касающиеся должности главы государства. Один человек не сможет быть президентом больше двух сроков, тогда как сейчас нельзя быть главой государства более двух сроков подряд. Также кандидат должен постоянно проживать в России не менее 25 лет (сейчас достаточно 10 лет).

Было также решено назначать главу правительства только в том случае, если его утвердит Госдума (сейчас требуется «согласие» Госдумы). По-прежнему президент может распустить Думу и назначить премьера сам, если депутаты трижды отклонили его кандидата.

Кандидатов в вице-премьеры и часть министров (которые не имеют отношения к силовым структурам) Думе будет предлагать премьер, а депутаты будут утверждать их. Глава государства будет назначать их формально (отказаться он не сможет).

26 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики. Источник фото: РИА «Новости»

Изменения в судебной системе

Согласно поправкам, глава государства получит право увольнять членов Конституционного и Верховного, кассационных и апелляционных судов. Однако окончательное решение останется за Совфедом. Сейчас это могут сделать только сами суды.

Также Путин счел нужным сократить число судей в Конституционном суде с 19 до 11.

Помимо этого, он предложил изменить порядок одобрения главой государства законов. Сейчас президент может наложить вето на принятый парламентом закон, однако палаты могут преодолеть вето, обязав президента подписать закон. Поправки дадут право главе государства оспорить конституционность закона в Конституционном суде.

Именно суд окончательно решит судьбу закона, а также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.

Также приоритет международного права в России останется неизменным, но предлагается не исполнять решения межгосударственных органов (ООН и других), которые «в их истолковании» противоречат Конституции России. Это также будет определять Конституционный суд.

Другие важные конституционные поправки

Гражданство. Премьеру, вице-премьерам, главам федеральных ведомств, федеральным парламентариям, судьям и губернаторам запрещено будет иметь иностранное гражданство или вид на жительство. А президент не сможет иметь иностранного гражданства или вида на жительство даже в прошлом. Единственное исключение — если он был гражданином страны, которая или часть которой вошла в состав России, и если он жил в этой стране или этой части. Возраст чиновников. Владимир Путин захотел установить и минимальный возраст для премьера, вице-премьера, главы федерального ведомства, сенатора и губернатора — 30 лет. Социальная политика. Конституция станет прямо гарантировать, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума «в целом по России», и предпишет повышение пенсий и других социальных выплат. Прокуратура. Конституция даст президенту право назначать региональных прокуроров по согласованию с Совфедом, не спрашивая больше регион напрямую. Местные власти. Согласно последней поправке, органы местного самоуправления и органы государственной власти будут входить в единую систему публичной власти.

Если Федеральное Собрание примет поправки, то за них предложат проголосовать всем россиянам. При этом проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.