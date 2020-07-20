«Голословное заявление»: в Совфеде увидели плюсы для Кадырова от санкций США

Американские обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова достаточно голословны. Чеченский лидер с легкостью поправит свой рейтинг и заработает дополнительный имидж в международном информационном пространстве. Таким мнением с «360» поделился член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, обвинения в нарушении прав человека носят очень серьезный международный характер. Необходимо показывать реальные факты, с которыми связано такое решение.

Это достаточно голословное заявление. Мне кажется, Кадыров, если он хочет сохранить свои честь и достоинство, должен в соответствующий орган подать заявление, в суд. Дабы эти вещи были представлены и доказаны Франц Клинцевич.

Клинцевич отметил, что Кадыров не ездил в Соединенные Штаты и не собирался.

«Ему в этом плане нет никакой необходимости. В рамках международного информационного пространства [обвинение] только добавит ему имиджа, авторитета и известности, которой ему и так хватает», — добавил член Совета Федерации.

По словам чиновника, у Кадырова «очень квалифицированные юристы», которые смогут отбить американские обвинения.

«Он свои рейтинговые вещи очень серьезно поправит исходя из того подарка, который сделал Госдеп», — заключил Клинцевич.

Ранее власти США объявили санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Их причиной стали якобы имеющиеся у американского ведомства доказательства «серьезных нарушений прав человека», которые происходили более десяти лет назад.