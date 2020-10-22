«Голос россиян должен стать решающим». Путин заявил, что страна на пороге «тектонических сдвигов»

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в пандемию было многое сделано, но при этом все равно есть упущения. Глава государства также предположил, что в стране могут появиться новые формы социальной организации.

В четверг состоялось заседании дискуссионного клуба «Валдай», на котором выступил Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что в условиях пандемии у России не было другого пути, как биться за жизнь каждого человека. Он также добавил, что теперь из-за нового вируса человечеству стоит переосмыслить настоящее и будущее. К тому же признался, что испытал за россиян гордость, которые проявили «лучшие качества во время пандемии коронавируса».

Кроме того Путин поднял тему мощи российского государства.

«Сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан. <…> Мы на пороге не перемен, а тектонических сдвигов. <…> Голос россиян должен быть решающим, запросы общества должны быть реализованы», — заявил он.

Кроме того, российский лидер предупредил, что можно не рассчитывать на «затухание» страны.

«Нас беспокоит лишь одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — так Путин отреагировал на тех, кто не уверен в будущем России.

Тем не менее отказываться от международных объединений он тоже не собирается. Однако «завозные» модели демократии Путин назвал фикцией, которая не имеет внутреннего содержания.

Еще одной темой для обсуждения стала Америка. По мнению Путина, соединенные штаты «вряд ли могут претендовать на исключительность».

«Времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли, если они не хотят — готовы обсуждать проблемы с другими», — заявил глава государства.

Президент обратил внимание и на экологию в стране и призвал к разумному потреблению.

«Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности. Не хотим же мы, чтобы климат на Земле превратился в климат, как на Венере», — объяснил он.

Владимир Путин также обратил внимание на киберпространство. По его мнению, это может стать площадкой для апробирования мер доверия между странами. Поэтому нужно добиваться бесперебойной и безопасной работы в этой сфере.

Глава государства также прокомментировал санкции против России.

«Бог с ними, справимся», — сказал Путин.