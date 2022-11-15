Власть 15 ноября 2022, 14:12 «Голос России слышен». Песков — о работе Лаврова на G20 Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Лавров достойно представил Россию на G20 РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на саммите G20 много двусторонних встреч и заставил услышать голос страны. Он представил государство на достойном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Голос России слышен, множество двусторонних контактов Лавров там провел. Поэтому Россия присутствует на должном уровне», — сказал он.

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Министр оперативно реагирует на критику, которая звучит в выступлениях участников саммита. Представители России в процессе согласования итоговой резолюции выражают несогласие с ней.

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Дмитрий Песков добавил, что хотя внешнюю политику страны определяет президент, реализует ее министр иностранных дел. Сергей Лавров и другие эксперты представили на G20 в Индонезии позицию руководства.

Саммит на острове Бали начался 15 ноября. Сергей Лавров на полях встречи провел короткие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил RT. Он заявил им, что именно Украина тормозит урегулирование конфликта.