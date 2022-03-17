Голикова сообщила, как государство поддержит россиян

Несколько первоочередных мер по поддержке занятости людей одобрили в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Одобрен ряд первоочередных мер в части поддержки занятости. На этом этапе основная поддержка — предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу», — сказала она на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского международного форума труда. Ее процитировало РИА «Новости».

Голикова отметила, что регионы должны в кратчайшие сроки составить планы по восстановлению занятости населения. Она подчеркнула, что данный вопрос обсуждался с главами субъектов РФ.

Чтобы достичь этого, нужно учитывать все риски и создать планы, которые помогут россиянам войти на обычный уровень деловой активности максимально быстро.

Вице-премьер также поручила обеспечить «бесшовный переход» с работы на работу при возникновении риска увольнения.

«Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения», — сообщила Голикова.

Она добавила, что службам занятости будут даны такие полномочия.