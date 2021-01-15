Голикова рассказала о возможностях России по бесплатной вакцинации
Россия может бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. Самое главное, чтобы россияне изъявили желание получить вакцину и сделали прививку.
Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила.
«Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%», — цитирует ее РИА «Новости».
Она попросила эпидемиологов своевременно предоставлять информацию об изменениях в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф в России был выявлен 3 520 531 случай заражения. Выздоровели 2 909 680 человек, умерли — 64 495.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году пройти вакцинацию смогут 60% россиян.