Голикова рассказала о возможностях России по бесплатной вакцинации

Россия может бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. Самое главное, чтобы россияне изъявили желание получить вакцину и сделали прививку.

Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила.

«Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%», — цитирует ее РИА «Новости».

Она попросила эпидемиологов своевременно предоставлять информацию об изменениях в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф в России был выявлен 3 520 531 случай заражения. Выздоровели 2 909 680 человек, умерли — 64 495.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году пройти вакцинацию смогут 60% россиян.