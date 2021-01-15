facebook_pixel
    15 января 2021, 23:06

    Голикова рассказала о возможностях России по бесплатной вакцинации

    Анастасия Кукова

    Россия может бесплатно вакцинировать население для достижения любой доли популяционного иммунитета. Самое главное, чтобы россияне изъявили желание получить вакцину и сделали прививку.
    Голикова рассказала о возможностях России по бесплатной вакцинации

    Об этом на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила.

    «Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%», — цитирует ее РИА «Новости».

    Она попросила эпидемиологов своевременно предоставлять информацию об изменениях в ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.

    Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января.

    По данным ресурса стопкоронавирус.рф в России был выявлен 3 520 531 случай заражения. Выздоровели 2 909 680 человек, умерли — 64 495.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году пройти вакцинацию смогут 60% россиян.