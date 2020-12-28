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    28 декабря 2020, 17:31

    Голикова рассказала о ковид-диссидентах в кабмине

    Алена Макаренко

    В Правительстве России больше нет тех, кто отрицает существование коронавируса или приуменьшает масштабы пандемии. Информацией поделилась вице-премьер России Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.
    Голикова рассказала о ковид-диссидентах в кабмине

    В первое время в кабмине действительно были ковид-диссиденты. Однако теперь их уже нет, отметила она.

    «Ковид-диссиденты? Я думаю, что их уже сейчас нет», — сказала Голикова.

    Вице-премьер привилась от коронавируса по собственному желанию.

    «Я посчитала это важным для себя и для окружающих — понять, насколько действенен наш продукт», — пояснила она.

    Прививку сделали и многие ее знакомые.

    Накануне про ковид-диссидентов говорил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что некоторые граждане и вправду пытаются отрицать реальность. Однако такое поведение продолжается до тех пор, пока они лично не сталкиваются с вирусом, написала «ПолитРоссия».

    В июне Высшая школа экономики провела опрос. Согласно его результатам, 23,2% россиян не верило в реальность эпидемии. Позже некоторые из них изменили мнение, когда сами заболели COVID-19.