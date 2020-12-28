Голикова рассказала о ковид-диссидентах в кабмине

В первое время в кабмине действительно были ковид-диссиденты. Однако теперь их уже нет, отметила она.

«Ковид-диссиденты? Я думаю, что их уже сейчас нет», — сказала Голикова.

Вице-премьер привилась от коронавируса по собственному желанию.

«Я посчитала это важным для себя и для окружающих — понять, насколько действенен наш продукт», — пояснила она.

Прививку сделали и многие ее знакомые.

Накануне про ковид-диссидентов говорил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что некоторые граждане и вправду пытаются отрицать реальность. Однако такое поведение продолжается до тех пор, пока они лично не сталкиваются с вирусом, написала «ПолитРоссия».

В июне Высшая школа экономики провела опрос. Согласно его результатам, 23,2% россиян не верило в реальность эпидемии. Позже некоторые из них изменили мнение, когда сами заболели COVID-19.