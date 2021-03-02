Голикова рассказала о действиях правительства в борьбе с бедностью населения

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Кабмин предпринимает ряд мер по увеличению реальных доходов населения. Власти думают над повышением оплаты труда, индексацией пенсий и пособиями для безработных и семьям с детьми.

«Если говорить о бедности, это многокомпонентная задача, она зависит не только от того объема вложений, который мы осуществляем через поддержку семей из бюджетов всех уровней, но и от темпов роста экономики в первую очередь. Если отставить в сторону экономику и говорить о компетенции социальной сферы, то мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения. Это касается и повышения оплаты труда, и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы и других», — отметила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что в 21 регионе в прошлом году запустили механизм социального контракта, а с 2021 года он распространился по всей стране.Также с этого года изменили методологию расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

«Мы исходим из конституционного принципа — минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум», — рассказала она.

Она отметила, что каждый регион выстраивает свой план борьбы с бедностью. Министерство труда подготовило методические рекомендации по формированию региональных программ снижения бедности.