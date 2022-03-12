Голикова призвала работать на опережение для сохранения рабочих мест

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для сохранения рабочих мест россиян нужно работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Об этом написало РИА «Новости».

Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Обсуждалась текущая ситуация и меры по поддержке занятости россиян.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места», — заявила вице-премьер.

Власти оперативно формируют нужные изменения в законодательство, позволяющие максимально быстро реагировать на ситуацию на рынке труда, подчеркнула Голикова.

С докладами о принимаемых мерах по сохранению кадров на автомобильных заводах и предложениями по поддержке отрасли выступили руководители компаний «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Группа ГАЗ», «Автотор Холдинг» и «Фольксваген Груп Рус».

Предложения рабочей группы, которая регулярно будет проводить заседания, рассмотрит в том числе правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее он увидел позитивный сигнал в том, что большинство иностранных компаний, приостанавливающих работу в России, готовы сохранить рабочие места.