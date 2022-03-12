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    12 марта 2022, 10:48

    Голикова призвала работать на опережение для сохранения рабочих мест

    Вице-премьер РФ Голикова: нужно работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места

    Александр Блинов

    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для сохранения рабочих мест россиян нужно работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Об этом написало РИА «Новости».

    Голикова призвала работать на опережение для сохранения рабочих мест

    Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Обсуждалась текущая ситуация и меры по поддержке занятости россиян.

    «Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места», — заявила вице-премьер.

    Власти оперативно формируют нужные изменения в законодательство, позволяющие максимально быстро реагировать на ситуацию на рынке труда, подчеркнула Голикова.

    С докладами о принимаемых мерах по сохранению кадров на автомобильных заводах и предложениями по поддержке отрасли выступили руководители компаний «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Группа ГАЗ», «Автотор Холдинг» и «Фольксваген Груп Рус».

    Предложения рабочей группы, которая регулярно будет проводить заседания, рассмотрит в том числе правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее он увидел позитивный сигнал в том, что большинство иностранных компаний, приостанавливающих работу в России, готовы сохранить рабочие места.