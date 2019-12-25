Голикова признала ужасной программу оптимизации здравоохранения

Программу оптимизации в области здравоохранения, которая прошла во многих российских регионах, провели ужасно. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — сказала она в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, в этом виноваты все: «и центр, и регионы». Вице-премьер добавила, что сейчас нужно исправлять ситуацию. Голикова сообщила, что в данный момент обсуждается тема жесткой вертикали власти в медицине. Но некоторые регионы не хотят передавать бразды правления в этой сфере в федеральное подчинение. Политик считает, что дискуссии по этой теме ждут общественность впереди.

Она также заявила, что Госдума может принять в 2020 году проект закона о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов России.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — объяснила она.

Вице-премьер отметила, что реализация проекта займет большое количество времени. «Но это то, куда мы идем в ближайшие два года», — подчеркнула Голикова.

Политик объявила, что российские регионы завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Следующий этап начнется после 10 января 2020 года.

Ранее Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей.