Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

«Во многих регионах РФ оптимизация здравоохранения была проведена неудачно», — заявила заместитель главы правительства.

Забайкалье и Новосибирская область опровергли данные о числе врачей в регионах Подробнее

31 октября президент России Владимир Путин провел в Калининградской области заседание Госсовета, на котором обсуждались проблемы здравоохранения в стране. Во время июньской «Прямой линии»руководитель государства обратил особое внимание проблемы доступности для граждан первичного звена здравоохранения. Около 60% россиян остаются недовольны качеством медицинских услуг.

На заседании Госсовета Путин заявил, что людям не важно, какая ступень системы здравоохранения относится к муниципальному ведению, а какая — к федеральному. По словам президента, граждане просто считают что власти должны обеспечить качественное медицинское обслуживание. Он раскритиковал власти на местах, которые «с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично».