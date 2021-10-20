Голикова предложила для невакцинированных россиян из группы риска ввести режим самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании с президентом Владимиром Путиным предложила ввести режим самоизоляции для невакцинированных россиян из групп риска. Она также сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны.

«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», — передал RT слова Татьяны Голиковой.

Вице-премьер также заявила, что нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно. Поэтому она призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В среду президент Владимир Путин на совещании с правительством начал обсуждение введения дополнительных ограничительных мер в связи с осложнившейся эпидемической ситуации в России. Накануне Голикова предложила сделать период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. А невакцинированных людей старше 60 лет перевести на удаленную работу как минимум на месяц.