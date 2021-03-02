Голикова объяснила, почему к праздникам Россия не открыла границы с новыми странами

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, почему Россия не стала расширять список стран, с которыми возобновлено ависообщение, к 23 февраля и 8 марта. Власти учли опыт прошлого года, когда россияне поехали за рубеж во время пандемии.

«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже „полыхала“ Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — рассказала она в интервью ТАСС.

Она отметила, что закрытие границ с Великобританией до 16 марта — это осознанная позиция. Несмотря на это, вице-премьер отметила, что Россия постепенно движется к открытию границ со многими странами.

«У нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны — и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них — не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну»_ — отметила Татьяна Голикова.

На оперативном штабе, когда принимают решение об открытии границ с той или иной страной, по словам Голиковой, чиновники взвешивают все «за» и «против», чтобы обезопасить россиян от привоза мутирующих штаммов коронавируса.