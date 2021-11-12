Голикова объяснила, как в России сложилась тяжелая ситуация с ковидом

Вице-премьер Голикова объяснила, что высокую смертность от ковида в России вызвало нежелание граждан соблюдать ограничительные меры и прививаться.

Голикова подчеркнула, что ежедневно в России наблюдают «очень высокие данные» по смертности из-за COVID-19.

«Более чем тысяча погибающих от ковида граждан. Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактические», — сказала вице-премьер в ходе пресс-конференции.

К последним, добавила Голикова, в первую очередь относится вакцинация населения. Она напомнила, что власти неоднократно призывали россиян защитить себя и близких.

«К сожалению, <…> большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались», — заметила она, подчеркнув, что среди погибших есть как пожилые, так и молодые жители страны.

Потери, которые пережили семьи, Голикова связала с поведением людей и их нежеланием сделать одно — привиться.

«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», — заключила вице-премьер.

В пятницу правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Татьяна Голикова пояснила, что их необходимость как раз обусловлена несоблюдением в РФ ограничительных и профилактических мер.