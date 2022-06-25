Голикова назвала россиян, которые могут получить максимальные пособия

Вице-премьер Татьяна Голиков рассказала, что граждане предпенсионного возраста, которые потеряли работу до 2019 года, могут претендовать на повышенные пособия в максимальном размере. Об этом говорится на сайте правительства.

Такое решение приняли в рамках рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий“».

Уточняется, что граждане, признанные безработными в 2019 году, получают пособие до 11 280 рублей. В то время как их ровесникам, потерявшим работу в 2018 году, выплачивают не более 8000 рублей.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.