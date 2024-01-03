Власть 03 января 2024, 20:25 Годы культуры России — Китая пройдут в 2024–2025 годах Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая РИА «Новости»

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В 2024–2025 годах планируется провести Годы культуры России — Китая. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. Текст документа разместили на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024–2025 годах Годы культуры России — Китая», — отметили в распоряжении.

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Президент поручил правительству утвердить состав организационного комитета по подготовке проведению Годов культуры и оказывать ему всю необходимую помощь. План мероприятий должны подготовить за месяц. Финансирование проекта предусмотрели из бюджетных средств.

В декабре во время прямой линии Путин заявил, что отношения России и Китая стали гарантом сохранения стабильности во всем мире. Президент России обратил внимание, что НАТО активно действует в Азии: провоцирует и накаляет обстановку. В то же время российско-китайская дружба не направлена против третьих стран.