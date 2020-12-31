«Год был трудным». Появился текст новогоднего обращения Путина

Уходящий 2020 год был трудным для каждого, он как будто вместил в себя груз нескольких лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении к россиянам.

«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал Владимир Путин.

Однако 2020-й был связан и с надеждами на преодоление трудностей, и гордостью за тех людей, кто показал свои лучшие человеческие и профессиональные качества. Также в этом году россияне поняли, как много для них значат дружба, доверие, «надежные, искренние, настоящие отношения».

«Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков», — добавил глава государства.

По его словам, для граждан России характерны такие качества, как мужество, милосердие и отзывчивость. Путин подчеркнул, что россияне равняются на ветеранов, «на доблестное поколение, победившее заразу нацизма». Вопреки обстоятельствам, Россия все равно исполнила свой долг и отметила 75-летие Великой Победы.

Жителей Подмосковья поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинских работников за то, что рисковали жизнями и спасали людей. Глава региона пожелал всем здоровья, любви и благополучия.