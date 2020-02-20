«Гоблин» прокомментировал политические амбиции Шнурова

Пучков, комментируя политические амбиции певца, сообщил, что планы Шнурова выглядят интересными и разумными.

«С моей точки зрения, за всем этим может стоять только личное желание Сереги, поэтому он туда (в политику) и идет. Думаю, Серега значительно умнее, чем большинство наших политиков, так что-то, что он туда идет, — ну, может, что-то хорошее сделает», — заявил «Гоблин».

Писатель уверен, что фронтмен «Ленинграда» знает, что предложить людям. И, если он решит пойти в политику, это будет исключительно его решение.